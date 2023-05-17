東ティモール
2023年05月17日15時58分
東ティモール ティモール島の東半分と西ティモールの飛び地から成る国家。面積は岩手県よりやや小さい約１万４９００平方キロ、人口は約１３０万人。首都はディリ。主要産業は農業。
旧ポルトガル植民地で、１９７４年のポルトガル撤退を受けて侵攻したインドネシアが７６年に併合を宣言した。９９年の住民投票で独立派が圧勝したが、インドネシア併合派民兵が反発して騒乱状態に陥り、多国籍軍が展開。２００２年５月に独立した。（時事）
東ティモール
2023年05月17日15時58分
東ティモール ティモール島の東半分と西ティモールの飛び地から成る国家。面積は岩手県よりやや小さい約１万４９００平方キロ、人口は約１３０万人。首都はディリ。主要産業は農業。
旧ポルトガル植民地で、１９７４年のポルトガル撤退を受けて侵攻したインドネシアが７６年に併合を宣言した。９９年の住民投票で独立派が圧勝したが、インドネシア併合派民兵が反発して騒乱状態に陥り、多国籍軍が展開。２００２年５月に独立した。（時事）
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