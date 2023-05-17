ジャニーズ事務所の元所属タレントがジャニー喜多川前社長（２０１９年に死去）からの性被害を公表した問題を巡り、立憲民主党の安住淳国対委員長は１７日の党会合で、児童虐待防止法改正が必要との認識を示した。現行法が保護者による虐待のみを対象にしていると指摘し、「範囲を広げていくことを、できるだけ今国会中にやっていく。超党派でやっていきたい」と述べた。

公明党の高木陽介政調会長は同日の記者会見で、法改正の是非を含め党内で議論する考えを示した。その上で「実態が分からない部分がある。事実を一つずつ確認しながら、議論する場合にも臆測で進めるのではなく、丁寧にやっていくべきだ」と述べた。