松野官房長官、軍事衛星「重大な挑発」
2023年05月17日12時01分
松野博一官房長官は１７日の記者会見で、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が軍事偵察衛星の行動計画を承認したことに関し「衛星と称しても、弾道ミサイル技術を使用した発射を強行すれば、重大な挑発行為だ」と非難した。「北朝鮮側から航空機や船舶の航行を制限する区域設定の通報はない」とも述べた。
松野官房長官、軍事衛星「重大な挑発」
2023年05月17日12時01分
松野博一官房長官は１７日の記者会見で、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が軍事偵察衛星の行動計画を承認したことに関し「衛星と称しても、弾道ミサイル技術を使用した発射を強行すれば、重大な挑発行為だ」と非難した。「北朝鮮側から航空機や船舶の航行を制限する区域設定の通報はない」とも述べた。
こんな記事も
政治用語
政治
岸田首相、納豆で「日本の食アピールを」(05/17 17:37)
岸田首相、豪州訪問を中止(05/17 16:12)
立民幹部、ジャニーズ性加害「法改正を」 公明も党内で議論(05/17 15:54)
立維幹部、不信任案でさや当て 「昭和政治」「無駄でない」(05/17 15:38)
首相動静（５月１７日）(05/17 15:20)
チン首相が広島サミット出席 国際社会と連携強化―ベトナム(05/17 14:31)
Ｇ７首脳、対中で幅広く協議 安保・通商・サイバー分野―米高官(05/17 14:15)
岸田首相「宇宙開発に貢献」 若田、古川飛行士と面会(05/17 13:19)
官房長官「景気、緩やかな持ち直し」(05/17 12:14)
松野官房長官、軍事衛星「重大な挑発」(05/17 12:01)
岸田首相、半導体投資要請へ 海外大手メーカーとあすにも面会(05/17 11:53)
「クアッド」広島開催を調整 シドニー会議の代替―豪首相(05/17 11:42)
共産と選挙協力せず 立民、連合に伝達(05/17 10:41)
国連総長、Ｇ７サミット出席へ 「核軍縮再活性化」を主張(05/17 08:53)
米豪首脳、広島で会談へ(05/17 08:27)
バイデン米大統領、オセアニア訪問見送り 債務上限問題が影響(05/17 07:49)
「台湾海峡の安定」明記へ 広島サミット首脳宣言―成果文書は６本(05/17 07:04)
中国、Ｇ７結束にくさび 包囲網回避へ欧州切り崩し―広島サミット(05/17 07:04)
核の現状、識者に聞く 広島サミット（２）(05/17 07:04)
核の現状、識者に聞く 広島サミット（１）(05/17 07:04)
菅前首相、３１日にも訪韓(05/16 23:24)
首相動静（５月１６日）(05/16 22:13)
１９日に安保、核軍縮討議 外務省、広島サミットの日程公表(05/16 20:52)
日中防衛相、ホットライン初運用 信頼醸成、衝突回避を確認(05/16 20:42)
Ｇ７はジェンダー平等へ行動を 「男女とも努力必要」―国連高官(05/16 20:31)
後継会長、見通し立たず 自民安倍派がパーティー(05/16 20:31)
立民、防衛財源法で対決姿勢 鈴木財務相不信任案で採決阻止(05/16 20:30)
公明、自民推薦見送りも 東京新２８区擁立へ駆け引き(05/16 19:56)
核軍縮、日本が指導力を 山口公明代表、岸田首相に提言(05/16 19:52)
Ｇ７議長国の日本批判 米報告書にも反発―中国(05/16 19:43)