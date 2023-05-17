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１７日の朝刊（都内最終版）☆１

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１７日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年05月17日07時02分

【１面トップ】
〔朝日〕電力７社　２０００円～５３００円上げ　標準家庭　来月から　政府了承
〔毎日〕電力１５～３９％値上げ　家庭向け　政府査定で圧縮　７社来月実施
〔読売〕Ｇ７のＡＩ見解　年内集約　首脳声明原案「早急に課題把握」
〔日経〕核融合発電で日本連合　三菱商事・関電など１６社　新興に１００億円　脱炭素　国際競争挑む
〔産経〕電力　来月１４～４２％値上げ　家庭向け　月２０００～５０００円　東電など７社発表▽安定的な電源構成　不可欠
〔東京〕電力７社料金　来月から高く　政府、上げ幅は圧縮▽東電値上げ　平均１５．９％　停止中の原発維持費　算入　識者ら　疑問の声
【他の１面独自記事】
◆首相、半導体投資要請へ　米台韓など大手幹部に（読売）
◆広島開催「評価」８割　被爆者１００人に聞き取り　本社・広島大など（読売）
【共通ニュース】
◆ＬＧＢＴ修正案　自公了承
◆中教審　生成ＡＩ活用議論　特別委初会合　夏前に指針公表へ
◆マイナ　印鑑証明も誤発行　３政令市１１件　登録抹消　未反映
◆立憲　財務相不信任案　防衛財源確保法案巡り
◆楽天、財務改善へ３３００億円調達　公募増資など　モバイル事業不振が影響
◆株価指数　３３年ぶり高値　ＴＯＰＩＸ　日経平均は３万円迫る（続）

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