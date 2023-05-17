【１面トップ】

〔朝日〕電力７社 ２０００円～５３００円上げ 標準家庭 来月から 政府了承

〔毎日〕電力１５～３９％値上げ 家庭向け 政府査定で圧縮 ７社来月実施

〔読売〕Ｇ７のＡＩ見解 年内集約 首脳声明原案「早急に課題把握」

〔日経〕核融合発電で日本連合 三菱商事・関電など１６社 新興に１００億円 脱炭素 国際競争挑む

〔産経〕電力 来月１４～４２％値上げ 家庭向け 月２０００～５０００円 東電など７社発表▽安定的な電源構成 不可欠

〔東京〕電力７社料金 来月から高く 政府、上げ幅は圧縮▽東電値上げ 平均１５．９％ 停止中の原発維持費 算入 識者ら 疑問の声

【他の１面独自記事】

◆首相、半導体投資要請へ 米台韓など大手幹部に（読売）

◆広島開催「評価」８割 被爆者１００人に聞き取り 本社・広島大など（読売）

【共通ニュース】

◆ＬＧＢＴ修正案 自公了承

◆中教審 生成ＡＩ活用議論 特別委初会合 夏前に指針公表へ

◆マイナ 印鑑証明も誤発行 ３政令市１１件 登録抹消 未反映

◆立憲 財務相不信任案 防衛財源確保法案巡り

◆楽天、財務改善へ３３００億円調達 公募増資など モバイル事業不振が影響

◆株価指数 ３３年ぶり高値 ＴＯＰＩＸ 日経平均は３万円迫る（続）