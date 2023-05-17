ＮＹ株、反落
2023年05月17日06時25分
【ニューヨーク時事】１６日のニューヨーク株式相場は、米国内消費が減退するとの見通しを受けて反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３３６．４６ドル安の３万３０１２．１４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２．１６ポイント安の１万２３４３．０５で引けた。
ＮＹ株、反落
2023年05月17日06時25分
【ニューヨーク時事】１６日のニューヨーク株式相場は、米国内消費が減退するとの見通しを受けて反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３３６．４６ドル安の３万３０１２．１４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２．１６ポイント安の１万２３４３．０５で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル