菅前首相、３１日にも訪韓
2023年05月16日23時24分
超党派の日韓議員連盟会長を務める自民党の菅義偉前首相が３１日にも韓国を訪れる方向で調整していることが分かった。尹錫悦大統領と会談する見通し。複数の関係者が１６日、明らかにした。
菅前首相、３１日にも訪韓
2023年05月16日23時24分
超党派の日韓議員連盟会長を務める自民党の菅義偉前首相が３１日にも韓国を訪れる方向で調整していることが分かった。尹錫悦大統領と会談する見通し。複数の関係者が１６日、明らかにした。
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