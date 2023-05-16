西武が延長戦制す プロ野球・日本ハム―西武
2023年05月16日22時35分
西武が延長戦を制した。１点を追う九回に長谷川のプロ１号で追い付き、十二回に敵失と愛斗の二塁打で２点を勝ち越した。増田が今季初勝利。森脇が２セーブ目。日本ハムは継投でしのいでいたが、８番手杉浦が踏ん張れず最下位転落。
西武が延長戦制す プロ野球・日本ハム―西武
2023年05月16日22時35分
西武が延長戦を制した。１点を追う九回に長谷川のプロ１号で追い付き、十二回に敵失と愛斗の二塁打で２点を勝ち越した。増田が今季初勝利。森脇が２セーブ目。日本ハムは継投でしのいでいたが、８番手杉浦が踏ん張れず最下位転落。
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