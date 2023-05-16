ＮＹ円、１３６円台前半
2023年05月16日22時34分
【ニューヨーク時事】１６日午前のニューヨーク外国為替市場では、まちまちの内容だった米小売売上高発表を受けて売り買いが交錯し、円相場は１ドル＝１３６円台前半でもみ合いとなっている。午前９時０５分現在は１３６円１０～２０銭と、前日午後５時比０６銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３６円台前半
2023年05月16日22時34分
【ニューヨーク時事】１６日午前のニューヨーク外国為替市場では、まちまちの内容だった米小売売上高発表を受けて売り買いが交錯し、円相場は１ドル＝１３６円台前半でもみ合いとなっている。午前９時０５分現在は１３６円１０～２０銭と、前日午後５時比０６銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル