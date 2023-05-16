ロッテの種市が２０２０年に受けた右肘の手術後、最長の９回を投げた。試合の中で握りを修正したフォークがさえ、９奪三振。３年ぶりとなる九回のマウンドにも「無駄なことを考えないように」と冷静さを保った。１失点の好投に、「今後、投げられる自信になった。気持ちいい疲れだった」。

今季からローテーションに復帰し、防御率１点台と安定。序盤から球数がかさむことが課題だったが、直球のリリースポイントを改善し、無駄な球を減らした。今後に向けて「完封したいという気持ちが強い」と意欲を示した。