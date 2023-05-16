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ロッテの種市、復帰後最長の９回　プロ野球

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ロッテの種市、復帰後最長の９回　プロ野球

2023年05月16日22時32分

力投するロッテ先発の種市＝１６日、ゾゾマリン

力投するロッテ先発の種市＝１６日、ゾゾマリン

  • ４回、岡の内野ゴロの間に同点の生還を果たした茶谷（右）を迎えるロッテ先発の種市＝１６日、ゾゾマリン

　ロッテの種市が２０２０年に受けた右肘の手術後、最長の９回を投げた。試合の中で握りを修正したフォークがさえ、９奪三振。３年ぶりとなる九回のマウンドにも「無駄なことを考えないように」と冷静さを保った。１失点の好投に、「今後、投げられる自信になった。気持ちいい疲れだった」。
　今季からローテーションに復帰し、防御率１点台と安定。序盤から球数がかさむことが課題だったが、直球のリリースポイントを改善し、無駄な球を減らした。今後に向けて「完封したいという気持ちが強い」と意欲を示した。

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