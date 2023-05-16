東北道でバスとトラック衝突 乗客３人が意識不明―宮城
2023年05月16日22時29分
１６日午後８時１５分ごろ、宮城県栗原市の東北自動車道で、「トラックとバスがぶつかった」と１１０番があった。県警などによると、バスと大型トラックが衝突して複数人が負傷し、バスの乗客３人が意識不明の重体という。
東北道でバスとトラック衝突 乗客３人が意識不明―宮城
2023年05月16日22時29分
１６日午後８時１５分ごろ、宮城県栗原市の東北自動車道で、「トラックとバスがぶつかった」と１１０番があった。県警などによると、バスと大型トラックが衝突して複数人が負傷し、バスの乗客３人が意識不明の重体という。
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