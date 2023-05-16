阪神が今季初の５連勝。一回にミエセスが先制打。五回は大山、佐藤輝の適時打など６安打で４点を挙げ、その後も効果的に加点した。村上は５回４失点で３勝目。中日は五回に石川昂の３ランなどで追い上げたが、投手陣が崩れて３連敗。