広島は一回に秋山、マクブルームの連続適時二塁打と西川の２ランで４点先取。二回も秋山とマクブルームの適時打などで３点を奪った。床田は７回３失点で無傷の４勝目。ＤｅＮＡはバウアーの乱調が響き、打線の追い上げも及ばず６連敗。