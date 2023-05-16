円、１３５円台後半 ロンドン外為
2023年05月16日20時19分
【ロンドン時事】１６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の債務上限問題の進展に注目が集まる中、１ドル＝１３５円台後半で推移した。正午現在は１３５円７５～８５銭と、前日午後４時比３５銭の円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１４７円９０銭～１４８円００銭と、０５銭の円安・ユーロ高。
円、１３５円台後半 ロンドン外為
2023年05月16日20時19分
【ロンドン時事】１６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の債務上限問題の進展に注目が集まる中、１ドル＝１３５円台後半で推移した。正午現在は１３５円７５～８５銭と、前日午後４時比３５銭の円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１４７円９０銭～１４８円００銭と、０５銭の円安・ユーロ高。
こんな記事も
国際用語
国際
独アウディ元会長、関与認める 排ガス不正事件で司法取引(05/16 20:48)
極超音速ミサイル「６発撃墜」 バフムト一部で前進―ウクライナ(05/16 20:37)
Ｇ７はジェンダー平等へ行動を 「男女とも努力必要」―国連高官(05/16 20:31)
エルドアン氏が優位に 野党側は立て直し不可欠―トルコ大統領選(05/16 20:30)
円、１３５円台後半 ロンドン外為(05/16 20:19)
ウクライナ大統領夫人が訪韓 尹氏に支援拡大要請(05/16 20:05)
Ｇ７議長国の日本批判 米報告書にも反発―中国(05/16 19:43)
ＳＶＢ破綻「余波あった」 銀行システムは健全―米財務長官(05/16 19:06)
未来に向けた協力訴え 日韓経済人会議、４年ぶり対面開催(05/16 18:55)
宿泊施設で火災、６人死亡 天井崩れ捜索難航―ＮＺ(05/16 18:34)
サイクロンで４１人死亡 ミャンマー(05/16 18:17)
円、１３５円台後半 ロンドン外為(05/16 17:19)
トヨタ、１０位に後退 「未来への準備」番付―スイス調査(05/16 17:08)
極東で元米大使館職員拘束 「外国と秘密裏に協力」―ロシア(05/16 16:37)
中国警察、モンゴル滞在の作家拘束か 越境して連行、米ＮＧＯ発表(05/16 16:32)
配備済み核弾頭１４１９発 新ＳＴＡＲＴ履行で公表―米(05/16 14:45)
１８歳が乱射、３人死亡 米西部(05/16 14:22)
イスラエルの国連資格停止を 「大惨事」の日にパレスチナ議長(05/16 14:15)
２２年の死刑執行、８８３人 前年比１．５倍―アムネスティ報告(05/16 14:12)
対クルド強硬姿勢が条件 決選投票で３位候補―トルコ大統領選(05/16 13:32)
国宝級イコン、正教会に贈る プーチン氏、戦争協力に報賞か―「文化財の死」と警鐘(05/16 13:31)
中国小売売上高、１８．４％増 上海封鎖の反動―４月(05/16 12:17)
リスク管理は適切 破綻米銀元トップが反論―上院公聴会(05/16 10:07)
議会幹部ときょう会談 米大統領、デフォルト回避へ攻防―債務上限問題(05/16 09:28)
マスク氏に文書提出要請 性犯罪の富豪巡る訴訟―米報道(05/16 08:31)
ブラジル、Ｇ７サミット参加(05/16 07:18)
誘拐、パチンコで阻止 米(05/16 07:17)
改革望む声で躍進 「再解党」懸念も―第１党の前進党・タイ総選挙(05/16 07:14)
韓国、インド太平洋で日米と同調 中国との距離模索(05/16 07:14)
ロシア核使用なら「追放」 サミットでＮＰＴ再確認―駐日仏大使(05/16 07:13)
ウォール・ストリート・ジャーナル