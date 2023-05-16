秋山が１５００安打 プロ野球・広島
2023年05月16日20時08分
広島の秋山翔吾外野手は１６日、ＤｅＮＡ７回戦（横浜）の四回にこの日３安打目となる二塁内野安打を上茶谷から放ち、通算１５００安打を達成した。プロ野球１３３人目。初安打は西武時代の２０１１年４月１３日の日本ハム２回戦（札幌ド）でウルフから。米大リーグでは２０～２１年にレッズで７１安打を記録している。
秋山が１５００安打 プロ野球・広島
2023年05月16日20時08分
広島の秋山翔吾外野手は１６日、ＤｅＮＡ７回戦（横浜）の四回にこの日３安打目となる二塁内野安打を上茶谷から放ち、通算１５００安打を達成した。プロ野球１３３人目。初安打は西武時代の２０１１年４月１３日の日本ハム２回戦（札幌ド）でウルフから。米大リーグでは２０～２１年にレッズで７１安打を記録している。
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