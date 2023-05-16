サッカーのベルギー１部リーグ、シントトロイデンは１６日、新監督にドイツ人のトルステン・フィンク氏（５５）が就任すると発表した。同氏は２０１９年途中から２０年途中までＪ１神戸を指揮し、２０年元日に決勝が行われた第９９回天皇杯全日本選手権で初優勝に導いた。シントトロイデンには日本代表ＧＫシュミット・ダニエルの他、岡崎慎司、林大地ら多数の日本選手が所属している。 （時事）