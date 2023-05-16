若隆景、５カ月加療要す 右膝手術の影響で―大相撲
2023年05月16日19時27分
日本相撲協会は１６日、右膝の手術を受けた影響で大相撲夏場所を初日から休場した小結若隆景の診断書を公表し、「右膝前十字靱帯（じんたい）損傷の術後。約５カ月間の加療を要する見込み」との内容だった。４月４日に靱帯の再建手術を受けていた。
若隆景は３月の春場所１３日目の琴ノ若戦で負傷し、１４日目から休場。通院し、治療を続けている。
若隆景、５カ月加療要す 右膝手術の影響で―大相撲
2023年05月16日19時27分
日本相撲協会は１６日、右膝の手術を受けた影響で大相撲夏場所を初日から休場した小結若隆景の診断書を公表し、「右膝前十字靱帯（じんたい）損傷の術後。約５カ月間の加療を要する見込み」との内容だった。４月４日に靱帯の再建手術を受けていた。
若隆景は３月の春場所１３日目の琴ノ若戦で負傷し、１４日目から休場。通院し、治療を続けている。
こんな記事も
スポーツ総合
ロッテの種市、復帰後最長の９回 プロ野球(05/16 22:32)
宮城、アクシデントも動じず プロ野球・オリックス(05/16 22:31)
プロ野球速報 （１６日）(05/16 22:28)
プロ野球速報 （１６日）(05/16 22:27)
ＤｅＮＡ、反撃及ばず プロ野球(05/16 22:21)
セ・リーグ個人投手成績 （１６日現在）(05/16 22:14)
阪神が今季初５連勝 プロ野球・中日―阪神(05/16 22:13)
セ・リーグ個人打撃成績 （１６日現在）(05/16 22:12)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （１６日現在）(05/16 22:12)
セ・リーグチーム成績表 （１６日現在）(05/16 22:11)
巨人が打ち勝つ プロ野球・ヤクルト―巨人(05/16 22:05)
投手陣譲らず分ける プロ野球・ロッテ―オリックス(05/16 21:32)
広島、序盤に７点 プロ野球・ＤｅＮＡ―広島(05/16 21:30)
楽天の早川が２勝目 プロ野球・楽天―ソフトバンク(05/16 21:16)
バウアー、修正利かず ２回７失点ＫＯ―プロ野球・ＤｅＮＡ(05/16 20:54)
貴景勝、気迫十分に かど番で連敗せず―大相撲夏場所(05/16 20:37)
積み重ねた力を関脇でも 若元春３連勝〔大相撲夏場所〕(05/16 20:27)
秋山が１５００安打 プロ野球・広島(05/16 20:08)
照ノ富士３連勝、貴景勝も白星 大相撲夏場所３日目(05/16 20:01)
朝乃山、薄氷の白星 大相撲夏場所(05/16 19:57)
照ノ富士、力強く 大相撲夏場所(05/16 19:52)
ひがし北海道の破産申し立て 選手ら釧路地裁に―アイスホッケー(05/16 19:48)
若元春、３連勝にも 大相撲夏場所(05/16 19:41)
監督に元神戸フィンク氏 日本勢所属のシントトロイデン―ベルギー・サッカー(05/16 19:40)
若隆景、５カ月加療要す 右膝手術の影響で―大相撲(05/16 19:27)
月間ＭＶＰにドウグラスビエイラ Ｊ１(05/16 19:12)
支度部屋 大相撲夏場所(05/16 19:10)
７月にマンＣと対戦 Ｊリーグ・横浜Ｍ(05/16 18:57)
高木、新チームで始動 「シーズンすごく楽しみ」―スピードスケート(05/16 18:42)
大相撲夏場所・十両取組表（４日目）(05/16 18:18)