日本相撲協会は１６日、右膝の手術を受けた影響で大相撲夏場所を初日から休場した小結若隆景の診断書を公表し、「右膝前十字靱帯（じんたい）損傷の術後。約５カ月間の加療を要する見込み」との内容だった。４月４日に靱帯の再建手術を受けていた。

若隆景は３月の春場所１３日目の琴ノ若戦で負傷し、１４日目から休場。通院し、治療を続けている。