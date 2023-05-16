三島賞に朝比奈秋さん 山本賞は永井紗耶子さん
2023年05月16日19時16分
第３６回三島由紀夫賞（新潮文芸振興会主催）は１６日、朝比奈秋さん（４１）の「植物少女」（朝日新聞出版）に決まった。第３６回山本周五郎賞には永井紗耶子さん（４６）の「木挽町のあだ討ち」（新潮社）が選ばれた。賞金各１００万円。贈呈式は６月２３日、東京都内で。
三島賞に朝比奈秋さん 山本賞は永井紗耶子さん
2023年05月16日19時16分
第３６回三島由紀夫賞（新潮文芸振興会主催）は１６日、朝比奈秋さん（４１）の「植物少女」（朝日新聞出版）に決まった。第３６回山本周五郎賞には永井紗耶子さん（４６）の「木挽町のあだ討ち」（新潮社）が選ばれた。賞金各１００万円。贈呈式は６月２３日、東京都内で。
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