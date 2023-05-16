【ソウル時事】日韓両国の経済関係者が集まる「日韓経済人会議」が１６日、ソウルで始まった。日韓シャトル外交再開など関係改善の動きが進む中、出席者からは、未来に向けた経済協力を呼び掛ける声が相次いだ。



日韓議員が親善サッカー 首脳外交を後押し

会議は１９６９年から毎年開催しており、今年で５５回目。新型コロナウイルス禍で２０２０年以降はオンライン開催だったが、４年ぶりに参加者が一堂に会した。