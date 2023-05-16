＜セ＞

広 島 ７－５ ＤｅＮ（終了、横浜）

巨 人 ９－８ ヤクル（終了、草薙）

阪 神 ９－４ 中 日（終了、豊橋）

＜パ＞

西 武 ４－２ 日ハム（終了、エスコンフィールド）

ソフト ０－３ 楽 天（終了、きたぎんボールパーク）

オリッ １－１ ロッテ（規定により引き分け、ゾゾマリン）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ