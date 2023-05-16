円、１３５円台後半 ロンドン外為
2023年05月16日17時19分
【ロンドン時事】１６日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の債務上限問題の進展に注目が集まる中、１ドル＝１３５円台後半で推移した。午前９時現在は１３５円７５～８５銭と、前日午後４時比３５銭の円高・ドル安。
円、１３５円台後半 ロンドン外為
2023年05月16日17時19分
【ロンドン時事】１６日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の債務上限問題の進展に注目が集まる中、１ドル＝１３５円台後半で推移した。午前９時現在は１３５円７５～８５銭と、前日午後４時比３５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル