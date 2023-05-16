スイスのビジネススクール、国際経営開発研究所（ＩＭＤ）は１６日、２０２３年の「未来への準備」ランキングを発表した。自動車部門では米電気自動車（ＥＶ）大手テスラが５年連続で首位となる一方、昨年２位だったトヨタ自動車は保守的な社風が響き、１０位へと大きく順位を落とした。