トヨタ、１０位に後退 「未来への準備」番付―スイス調査
2023年05月16日17時08分
スイスのビジネススクール、国際経営開発研究所（ＩＭＤ）は１６日、２０２３年の「未来への準備」ランキングを発表した。自動車部門では米電気自動車（ＥＶ）大手テスラが５年連続で首位となる一方、昨年２位だったトヨタ自動車は保守的な社風が響き、１０位へと大きく順位を落とした。
トヨタ、１０位に後退 「未来への準備」番付―スイス調査
2023年05月16日17時08分
スイスのビジネススクール、国際経営開発研究所（ＩＭＤ）は１６日、２０２３年の「未来への準備」ランキングを発表した。自動車部門では米電気自動車（ＥＶ）大手テスラが５年連続で首位となる一方、昨年２位だったトヨタ自動車は保守的な社風が響き、１０位へと大きく順位を落とした。
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