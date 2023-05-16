慶大が勝ち点２ 東京六大学野球
2023年05月16日16時35分
東京六大学野球春季リーグ戦第６週第３日は１６日、神宮球場で３回戦１試合が行われ、慶大が立大を７―２で下し、２勝１分けで勝ち点２とした。
慶大は斎藤快（３年、前橋）が六回の３ランを含む２安打５打点と活躍。外丸（２年、前橋育英）が８回２失点に抑えた。
慶大が勝ち点２ 東京六大学野球
2023年05月16日16時35分
東京六大学野球春季リーグ戦第６週第３日は１６日、神宮球場で３回戦１試合が行われ、慶大が立大を７―２で下し、２勝１分けで勝ち点２とした。
慶大は斎藤快（３年、前橋）が六回の３ランを含む２安打５打点と活躍。外丸（２年、前橋育英）が８回２失点に抑えた。
こんな記事も
スポーツ総合
プロ野球速報 （１６日）(05/16 19:24)
プロ野球速報 （１６日）(05/16 19:24)
月間ＭＶＰにドウグラスビエイラ Ｊ１(05/16 19:12)
支度部屋 大相撲夏場所(05/16 19:10)
７月にマンＣと対戦 Ｊリーグ・横浜Ｍ(05/16 18:57)
高木、新チームで始動 「シーズンすごく楽しみ」―スピードスケート(05/16 18:42)
照ノ富士３連勝、貴景勝も白星 大相撲夏場所３日目(05/16 18:24)
大相撲夏場所・十両取組表（４日目）(05/16 18:18)
大相撲夏場所・幕内取組（４日目）(05/16 18:18)
大相撲夏場所・十両星取表（３日目）(05/16 18:14)
大相撲夏場所・幕内星取表（３日目）(05/16 18:14)
大相撲夏場所・幕内勝負結果 （３日目）(05/16 18:14)
１７日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(05/16 17:34)
１７日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(05/16 17:34)
慶大の斎藤快、５打点の活躍 東京六大学野球(05/16 17:26)
スターズが西の決勝へ ゴールデンナイツと対戦―ＮＨＬ(05/16 17:23)
森原が特例で抹消 プロ野球・ＤｅＮＡ(05/16 16:53)
セ・リーグ公示（１６日） プロ野球(05/16 16:39)
パ・リーグ公示（１６日） プロ野球(05/16 16:38)
セ・リーグ公示（１６日） プロ野球(05/16 16:36)
アルゼンチンに敗れる サッカーＵ２０日本代表(05/16 16:35)
慶大が勝ち点２ 東京六大学野球(05/16 16:35)
ＮＨＬプレーオフ（１５日）(05/16 16:09)
大相撲夏場所・十両勝負結果 （３日目）(05/16 16:05)
日本選手の成績（１５日） 米大リーグ(05/16 16:00)
米大リーグ試合結果（１５日）(05/16 15:57)
松山、上位争いなるか 全米プロ選手権、１８日開幕―男子ゴルフ(05/16 15:53)
レンドンがＩＬ入り 米大リーグ・エンゼルス(05/16 15:22)
毒島章一さん死去、８７歳 東映一筋、スカウトでも手腕―プロ野球(05/16 15:16)
Ｊリーグ出場停止選手（１６日）(05/16 15:06)