中国警察、モンゴル滞在の作家拘束か 越境して連行、米ＮＧＯ発表
2023年05月16日16時32分
【北京時事】中国の警察当局が内モンゴル自治区出身の著名作家を滞在先の隣国モンゴルで拘束し、中国に連れ戻したとみられることが１６日、分かった。米国拠点のＮＧＯ「南モンゴル人権情報センター」が発表した。
中国警察、モンゴル滞在の作家拘束か 越境して連行、米ＮＧＯ発…
2023年05月16日16時32分
【北京時事】中国の警察当局が内モンゴル自治区出身の著名作家を滞在先の隣国モンゴルで拘束し、中国に連れ戻したとみられることが１６日、分かった。米国拠点のＮＧＯ「南モンゴル人権情報センター」が発表した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル