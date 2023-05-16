野田元首相、千葉１４区から出馬へ
2023年05月16日16時29分
衆院小選挙区の「１０増１０減」に伴い選挙区が分割される立憲民主党の野田佳彦元首相が、新設される千葉１４区から立候補する意向であることが分かった。党関係者が１６日、明らかにした。
野田元首相、千葉１４区から出馬へ
2023年05月16日16時29分
衆院小選挙区の「１０増１０減」に伴い選挙区が分割される立憲民主党の野田佳彦元首相が、新設される千葉１４区から立候補する意向であることが分かった。党関係者が１６日、明らかにした。
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