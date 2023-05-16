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中国電、滝本社長は特別顧問に　カルテル問題で引責辞任

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中国電、滝本社長は特別顧問に　カルテル問題で引責辞任

2023年05月16日15時50分

３月３０日の記者会見で謝罪する滝本夏彦中国電力社長＝広島市中区

３月３０日の記者会見で謝罪する滝本夏彦中国電力社長＝広島市中区

　中国電力は１６日、カルテル問題の責任を取って６月の定時株主総会で退任する滝本夏彦社長（６５）が特別顧問に、清水希茂会長（７１）が相談役に就く人事を発表した。６月２８日付。３月に公正取引委員会から排除措置命令と課徴金納付命令を受けた際に２人の引責辞任と後任人事の内定を発表していたが、退任後の役職は未定だった。後任の社長には中川賢剛常務執行役員（６１）、会長には芦谷茂副社長（６７）が就く。

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