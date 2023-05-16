【ボルティモア時事】米大リーグのエンゼルスは１５日、アンソニー・レンドン内野手を左脚付け根の張りで１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入れたと発表した。１４日にさかのぼって適用される。

レンドンは今季ここまで３０試合に出場し、打率３割１厘、１本塁打、２０打点と好調だった。