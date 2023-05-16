Ｊリーグ出場停止選手（１６日）
2023年05月16日15時06分
【Ｊ１】（第１４節）
▽川崎・ジョアンシミッチ、脇坂泰斗▽横浜Ｃ・小川航基、ユーリララ▽鳥栖・長沼洋一
【Ｊ２】（第１６節）
▽山形・西村慧祐▽いわき・嵯峨理久▽栃木・福森健太▽東京Ｖ・バスケス▽徳島・杉本太郎
【Ｊ３】（第１１節）
▽琉球・野田隆之介
Ｊリーグ出場停止選手（１６日）
2023年05月16日15時06分
【Ｊ１】（第１４節）
▽川崎・ジョアンシミッチ、脇坂泰斗▽横浜Ｃ・小川航基、ユーリララ▽鳥栖・長沼洋一
【Ｊ２】（第１６節）
▽山形・西村慧祐▽いわき・嵯峨理久▽栃木・福森健太▽東京Ｖ・バスケス▽徳島・杉本太郎
【Ｊ３】（第１１節）
▽琉球・野田隆之介
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