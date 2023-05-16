東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、大会組織委員会元理事の高橋治之被告（７９）＝受託収賄罪で起訴＝側への贈賄罪に問われた広告大手「ＡＤＫホールディングス」元社長、植野伸一被告（６９）の公判が１６日、東京地裁（友重雅裕裁判長）であり、検察側は懲役２年を求刑した。