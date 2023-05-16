２２年の死刑執行、８８３人 前年比１．５倍―アムネスティ報告
2023年05月16日14時12分
【ロンドンＡＦＰ時事】国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは１６日、２０２２年の死刑執行に関する年次報告を公表した。２０カ国で前年比５３％増の８８３人の死刑が確認された。
２２年の死刑執行、８８３人 前年比１．５倍―アムネスティ報告
2023年05月16日14時12分
【ロンドンＡＦＰ時事】国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは１６日、２０２２年の死刑執行に関する年次報告を公表した。２０カ国で前年比５３％増の８８３人の死刑が確認された。
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ウォール・ストリート・ジャーナル