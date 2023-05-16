トヨタ自動車は１６日までに、２０２３年３月期の取締役の報酬総額が前期比１７．９％増の２１億４４００万円だったと明らかにした。対象者数は前期と同じ１０人。



社長報酬、過去最高の６．８億円 トヨタの２２年３月期

６月１４日に開く定時株主総会の招集通知に記載した。このうち賞与に株式報酬を合わせた業績連動報酬は１８．６％増の１１億８２００万円。