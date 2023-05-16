【ビジネスワイヤ】配管、暖房、水質関連の製品を提供する米ワッツ・ウォーター・テクノロジーズは、同社の発行済みクラスＡ普通株式およびクラスＢ普通株式につき、１株当たり３６セントの四半期配当を支払うことを発表した。この配当は、６月１日の市場終了時点の登録株主に対して６月１５日に支払われる。

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