四半期配当の実施を発表＝米ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ〔ＢＷ〕
2023年05月16日11時53分
【ビジネスワイヤ】配管、暖房、水質関連の製品を提供する米ワッツ・ウォーター・テクノロジーズは、同社の発行済みクラスＡ普通株式およびクラスＢ普通株式につき、１株当たり３６セントの四半期配当を支払うことを発表した。この配当は、６月１日の市場終了時点の登録株主に対して６月１５日に支払われる。
【注】この記事はビジネスワイヤ提供。英語原文はｗｗｗ．ｂｕｓｉｎｅｓｓｗｉｒｅ．ｃｏｍへ。
四半期配当の実施を発表＝米ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ…
2023年05月16日11時53分
【ビジネスワイヤ】配管、暖房、水質関連の製品を提供する米ワッツ・ウォーター・テクノロジーズは、同社の発行済みクラスＡ普通株式およびクラスＢ普通株式につき、１株当たり３６セントの四半期配当を支払うことを発表した。この配当は、６月１日の市場終了時点の登録株主に対して６月１５日に支払われる。
【注】この記事はビジネスワイヤ提供。英語原文はｗｗｗ．ｂｕｓｉｎｅｓｓｗｉｒｅ．ｃｏｍへ。
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