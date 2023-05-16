ゲンジボタルの幻想的な光 熊本県芦北町〔地域〕
2023年05月16日10時50分
初夏の風物詩、ゲンジボタルが熊本県芦北町の内野川付近を飛び交い、淡い光が幻想的な風景を醸し出している。ゲンジボタルは日が暮れて暗くなり始めると、点滅しながら少しずつ数を増やす。午後８時を過ぎるとたくさんのホタルが乱舞して、見学者を喜ばせた。地元ではホタルの保護活動に取り組んでいる。
ゲンジボタルの幻想的な光 熊本県芦北町〔地域〕
2023年05月16日10時50分
初夏の風物詩、ゲンジボタルが熊本県芦北町の内野川付近を飛び交い、淡い光が幻想的な風景を醸し出している。ゲンジボタルは日が暮れて暗くなり始めると、点滅しながら少しずつ数を増やす。午後８時を過ぎるとたくさんのホタルが乱舞して、見学者を喜ばせた。地元ではホタルの保護活動に取り組んでいる。
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