円相場、１３６円０２～０３銭 １６日午前９時現在
2023年05月16日09時07分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３６円０２～０３銭と、前日（１３５円９５～９６銭）に比べ０７銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３６円０２～０３銭 １６日午前９時現在
2023年05月16日09時07分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３６円０２～０３銭と、前日（１３５円９５～９６銭）に比べ０７銭の円安・ドル高となった。
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