カズ、ホーム戦デビュー ポルトガル・サッカー
2023年05月16日08時20分
【バルセロナ時事】サッカーのポルトガル２部リーグ、オリベイレンセの元日本代表ＦＷ三浦知良（５６）が１５日、ホームのトレエンセ戦で後半ロスタイムから出場し、ホーム戦デビューを果たした。初出場した４月２２日のアカデミコ・デ・ビゼウ戦以来２戦目の出場で、自身の同リーグ最年長出場記録を更新。試合は３―１で勝った。
カズ、ホーム戦デビュー ポルトガル・サッカー
2023年05月16日08時20分
【バルセロナ時事】サッカーのポルトガル２部リーグ、オリベイレンセの元日本代表ＦＷ三浦知良（５６）が１５日、ホームのトレエンセ戦で後半ロスタイムから出場し、ホーム戦デビューを果たした。初出場した４月２２日のアカデミコ・デ・ビゼウ戦以来２戦目の出場で、自身の同リーグ最年長出場記録を更新。試合は３―１で勝った。
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