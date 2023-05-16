首相動静（５月１６日）
2023年05月16日19時53分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時１４分、公邸発。同１５分、官邸着。
午前８時２４分から同３７分まで、閣議。
午前９時から同３０分まで、西村康稔経済産業相、多田明弘経産事務次官、保坂伸資源エネルギー庁長官。
午前９時３５分から同５０分まで、東憲太郎全国老人保健施設協会会長らから要望書受け取り。田村憲久元厚生労働相同席。
午前９時５１分から同１０時１０分まで、秋葉剛男国家安全保障局長、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、南雲憲一郎統合幕僚副長。同１５分から同１１時まで、外務省の船越健裕アジア大洋州局長、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。同１分から同２８分まで、木原誠二、栗生俊一両官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫外務審議官、遠藤和也国際協力局長、北川Ｇ７広島サミット事務局長。同２９分から同５３分まで、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長。同５４分から午後０時７分まで、滝沢裕昭内閣情報官。
午後１時３３分から同２時７分まで、自民党の茂木敏充幹事長、森山裕選対委員長。同９分から同４４分まで、木原官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、中込正志欧州局長。同４５分から同５６分まで、木原官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、中込欧州局長、平井裕秀経産審議官。同５７分から同３時４分まで、木原官房副長官、秋葉国家安全保障局長、山田外務審議官。同５分から同１５分まで、木原官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、市川総合外交政策局長、斎田伸一アフリカ部長、赤堀毅地球規模課題審議官。
午後３時３８分から同４時まで、同党の衛藤征士郎外交調査会長と猪口邦子領土に関する特別委員長らから提言書受け取り。同１分から同１４分まで、遠藤利明同党総務会長。
午後４時３４分から同５６分まで、公明党の山口那津男代表らから核軍縮・不拡散に関する提言書受け取り。
午後４時５７分から同５時５６分まで、新しい資本主義実現会議。同６時１１分、官邸発。同１８分、東京・芝公園の東京プリンスホテル着。
午後６時２０分、同ホテル内の宴会場「鳳凰の間」で自民党安倍派のパーティーに出席し、あいさつ。同３７分、同ホテル発。同４４分、公邸着。