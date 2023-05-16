畑岡は１４位 女子ゴルフ世界ランク
2023年05月16日07時15分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１５日付で発表され、畑岡奈紗は前週から一つ上がって１４位だった。古江彩佳も１８位と一つ上げ、山下美夢有は２３位、笹生優花は３８位、渋野日向子は４０位。
１位はネリー・コルダ（米国）。 （時事）
畑岡は１４位 女子ゴルフ世界ランク
2023年05月16日07時15分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１５日付で発表され、畑岡奈紗は前週から一つ上がって１４位だった。古江彩佳も１８位と一つ上げ、山下美夢有は２３位、笹生優花は３８位、渋野日向子は４０位。
１位はネリー・コルダ（米国）。 （時事）
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