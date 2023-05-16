ＮＹ円、１３６円台前半
2023年05月16日07時00分
【ニューヨーク時事】週明け１５日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３６円台前半に下落した。午後５時現在は１３６円０４～１４銭と、前週末同時刻比３５銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３６円台前半
2023年05月16日07時00分
【ニューヨーク時事】週明け１５日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３６円台前半に下落した。午後５時現在は１３６円０４～１４銭と、前週末同時刻比３５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル