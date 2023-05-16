【１面トップ】

〔朝日〕家庭電気代 来月値上げ きょう決定 消費者庁が容認

〔毎日〕生成ＡＩ 好機と課題 富山・金沢 Ｇ７教育相会合

〔読売〕著作権リスク 説明せず 「高性能ＡＩ」 政府、１８年法改正の議論時

〔日経〕楽天Ｇ、公募増資へ ３０００億円規模 携帯立て直し

〔産経〕Ｇ７サミットへ首相 生成ＡＩ 議論主導し道筋 中露の一方的変更許さず

〔東京〕井戸取水停止の多摩７市住民 血中濃度 全国平均の３倍 専門家「水道水で摂取 強まる」 市民団体 ５５１人検査〔ＰＦＡＳを追う〕

【共通ニュース】

◆日米首脳 １８日に会談 バイデン氏の訪日発表

◆トルコ大統領選 決選投票 ２８日に エルドアン氏優勢

◆タイ野党 過半数濃厚 下院 政権交代へ連立交渉

◆ジャニーズ社長 謝罪 性加害 事実認定避ける

◆自民修正案 野党反発も ＬＧＢＴ法案 超党派議員に説明 立憲「後退」 維新に容認の声

◆３メガ銀 最終益２．４兆円 ３月期決算 合計 利上げ・資金需要増 寄与

◆文化庁 京都へ移転完了 ５課３９０人 著作権など４課 東京残留

◆川崎転落死 死刑確定 今井被告、上告取り下げ