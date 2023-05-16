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１６日の朝刊（都内最終版）☆１

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１６日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年05月16日09時05分

【１面トップ】
〔朝日〕家庭電気代　来月値上げ　きょう決定　消費者庁が容認
〔毎日〕生成ＡＩ　好機と課題　富山・金沢　Ｇ７教育相会合
〔読売〕著作権リスク　説明せず　「高性能ＡＩ」　政府、１８年法改正の議論時
〔日経〕楽天Ｇ、公募増資へ　３０００億円規模　携帯立て直し
〔産経〕Ｇ７サミットへ首相　生成ＡＩ　議論主導し道筋　中露の一方的変更許さず
〔東京〕井戸取水停止の多摩７市住民　血中濃度　全国平均の３倍　専門家「水道水で摂取　強まる」　市民団体　５５１人検査〔ＰＦＡＳを追う〕
【共通ニュース】
◆日米首脳　１８日に会談　バイデン氏の訪日発表
◆トルコ大統領選　決選投票　２８日に　エルドアン氏優勢
◆タイ野党　過半数濃厚　下院　政権交代へ連立交渉
◆ジャニーズ社長　謝罪　性加害　事実認定避ける
◆自民修正案　野党反発も　ＬＧＢＴ法案　超党派議員に説明　立憲「後退」　維新に容認の声
◆３メガ銀　最終益２．４兆円　３月期決算　合計　利上げ・資金需要増　寄与
◆文化庁　京都へ移転完了　５課３９０人　著作権など４課　東京残留
◆川崎転落死　死刑確定　今井被告、上告取り下げ

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