鹿児島で震度３
2023年05月16日01時45分
１６日午前１時３４分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、鹿児島県十島村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は３．３と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝鹿児島県十島村。
鹿児島で震度３
2023年05月16日01時45分
１６日午前１時３４分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、鹿児島県十島村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は３．３と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝鹿児島県十島村。
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