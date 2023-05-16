ガブリエル欧州委員辞任 ブルガリアから組閣要請
2023年05月16日00時44分
ガブリエル欧州委員辞任 ブルガリアから組閣要請
2023年05月16日00時44分
こんな記事も
国際用語
国際
ソ連製ミグ２１退役 ルーマニア(05/16 01:21)
ガブリエル欧州委員辞任 ブルガリアから組閣要請(05/16 00:44)
ノルウェー国王退院(05/16 00:30)
新首相にオドル氏 スロバキア(05/16 00:01)
衝突事故で１３人死亡 メキシコ(05/16 00:01)
シリア大統領招待 ＣＯＰ２８に―ＵＡＥ(05/15 23:22)
ＩＰＥＦ、閣僚会合へ前進 事務協議閉幕(05/15 23:20)
ＮＹ株、もみ合い(05/15 22:54)
ＮＹ円、１３５円台後半(05/15 22:34)
トルコ大統領選、２８日に決選投票 現職エルドアン氏と野党統一候補―議会は与党連合過半数(05/15 22:16)
反攻前、軍事協力を強化 英ウクライナ首脳、「戦闘機連合」も協議(05/15 22:08)
「撤退ならロシア軍の場所教える」 ワグネルがウクライナに提案か―米紙(05/15 21:42)
地震被災地の逆風限定的 現職優位の一因に―トルコ大統領選(05/15 20:30)
円、１３６円台前半 ロンドン外為(05/15 20:26)
ウクライナ、２３年はプラス成長に 各国の支援が寄与―欧州委見通し(05/15 19:49)
野党で連立政権構想 反軍、総選挙で勝利―タイ(05/15 19:14)
フィリピン、南シナ海に大型ブイ設置 ５基、国旗表示「領海守る」(05/15 19:00)
日英、半導体や宇宙で協力強化 経済安保に貢献―担当相が合意(05/15 18:48)
ユーロ圏、２３年は１．１％成長 物価上昇率も引き上げ―欧州委見通し(05/15 18:22)
米国籍男性に無期懲役 スパイ罪で―中国裁判所(05/15 18:18)
北朝鮮、衛星発射場の工事再開 新たな設備確認―米サイト(05/15 17:10)
交代か続投か、市民二分 被災地にはコンテナ投票所―トルコ大統領選(05/15 15:18)
トルコ外交、岐路に 政権交代なら対ロ冷却化も(05/15 15:08)
ロシア、北欧国境に核爆撃機１６機 ＮＡＴＯ拡大で対抗―ウクライナ退避も狙いか(05/15 15:05)
ＥＵ仲介の会談「明白な進展」 アルメニア・アゼルバイジャン(05/15 14:08)
岸田首相、尹氏との信頼強調 「新時代開く」、韓国紙インタビュー(05/15 12:11)
現職エルドアン氏がリード トルコ大統領選、決選投票も視野―議会は与党連合過半数(05/15 11:48)
反軍革新系が第１党 野党で過半数、与党議席減―タイ総選挙、連立調整へ(05/15 11:19)
米債務上限、１６日に再会談 大統領、議会幹部と(05/15 08:36)
ショルツ与党が第１党 緑の党低迷―独ブレーメン州議選(05/15 07:53)
ウォール・ストリート・ジャーナル