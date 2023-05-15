石井、溝江組などアジア大会へ ビーチバレー
2023年05月15日19時56分
日本バレーボール協会は１５日、アジア大会（９月開幕、中国・杭州）のビーチバレー女子代表に、石井美樹（湘南ベルマーレ）溝江明香（トヨタ自動車）組と長谷川暁子（ＮＴＴコムウェア）坂口由里香（トーヨーメタル）組が決まったと発表した。
石井、溝江組などアジア大会へ ビーチバレー
2023年05月15日19時56分
日本バレーボール協会は１５日、アジア大会（９月開幕、中国・杭州）のビーチバレー女子代表に、石井美樹（湘南ベルマーレ）溝江明香（トヨタ自動車）組と長谷川暁子（ＮＴＴコムウェア）坂口由里香（トーヨーメタル）組が決まったと発表した。
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