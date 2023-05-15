〔決算〕スカイマーク、４年ぶり黒字 純利益５７億円、旅客回復で
2023年05月15日19時13分
スカイマーク＝２０２３年３月期決算（単体）は純損益が５７億円の黒字（前期は６７億円の赤字）に転換した。純損益が黒字となるのは４年ぶり。新型コロナウイルス対策の国内行動制限解除などにより旅客需要が回復した。
〔決算〕スカイマーク、４年ぶり黒字 純利益５７億円、旅客回復…
2023年05月15日19時13分
スカイマーク＝２０２３年３月期決算（単体）は純損益が５７億円の黒字（前期は６７億円の赤字）に転換した。純損益が黒字となるのは４年ぶり。新型コロナウイルス対策の国内行動制限解除などにより旅客需要が回復した。
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