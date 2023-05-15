古野電気は１５日、船舶の運航情報を記録する航海日誌の電子化に向け、日本郵船と基本合意書を締結したと発表した。電子化システムを日本郵船グループの船舶に搭載し、試験を行った上で本格導入の協議に入る。世界的に船員不足が問題となる中、船員の負荷軽減や業務効率化につなげる狙いがある。