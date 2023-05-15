細川・河野氏から意見聴取へ 小選挙区制の導入検証―衆院
2023年05月15日19時00分
与野党６党による衆院選挙制度協議会（座長・逢沢一郎自民党選挙制度調査会長）は１５日、国会内で会合を開き、現行の小選挙区比例代表並立制の導入時に首相だった細川護煕氏から意見聴取することを確認した。今後、当時自民党総裁を務めた河野洋平元衆院議長にも意見を聴く考え。
細川・河野氏から意見聴取へ 小選挙区制の導入検証―衆院
2023年05月15日19時00分
与野党６党による衆院選挙制度協議会（座長・逢沢一郎自民党選挙制度調査会長）は１５日、国会内で会合を開き、現行の小選挙区比例代表並立制の導入時に首相だった細川護煕氏から意見聴取することを確認した。今後、当時自民党総裁を務めた河野洋平元衆院議長にも意見を聴く考え。
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