〔決算〕コメ兵、２４年３月期は増収増益を予想 仕入れ強化で収益も拡大
2023年05月15日17時50分
コメ兵ホールディングス＝２０２４年３月期連結業績は増収増益を見込む。仕入れを強化するため、ブランド品の買い取りを専門とする店舗を３０～４０店出す計画。良質な商材を確保し、売り上げや利益の拡大を図る。２２年１０月の入国規制緩和以降、外国人旅行客の需要が徐々に回復基調にあり、収益を押し上げる見込み。
〔決算〕コメ兵、２４年３月期は増収増益を予想 仕入れ強化で収…
2023年05月15日17時50分
コメ兵ホールディングス＝２０２４年３月期連結業績は増収増益を見込む。仕入れを強化するため、ブランド品の買い取りを専門とする店舗を３０～４０店出す計画。良質な商材を確保し、売り上げや利益の拡大を図る。２２年１０月の入国規制緩和以降、外国人旅行客の需要が徐々に回復基調にあり、収益を押し上げる見込み。
こんな記事も
経済用語
経済
個人向けスマホ販売撤退 採算悪化で―京セラ(05/15 23:45)
ＩＰＥＦ、閣僚会合へ前進 事務協議閉幕(05/15 23:20)
楽天グループ、公募増資検討 ３０００億円規模、携帯事業で財務悪化(05/15 21:37)
電気代、６月値上げへ １６日、関係閣僚会議で了承(05/15 21:29)
郵便局統廃合「丁寧に議論」 日本郵政社長(05/15 21:00)
上場地銀、純利益２．０％減 米欧利上げで国債損益悪化―２３年３月期(05/15 20:23)
３メガ銀純利益、２兆４７７８億円 利ざや改善、９年ぶり高水準―２３年３月期(05/15 20:22)
日産、スズキなど５社増益 トヨタ、ホンダは減益―車大手７社決算(05/15 20:01)
テルモ、甲府工場に開発製造受託品の生産新棟 投資額５２２億円(05/15 19:26)
〔決算〕スカイマーク、４年ぶり黒字 純利益５７億円、旅客回復で(05/15 19:13)
古野電と郵船、航海日誌の電子化で基本合意 船員不足に対応(05/15 19:05)
山陰合同銀、８年ぶりベア 平均４．４％賃上げ、７月から(05/15 19:03)
日英、半導体や宇宙で協力強化 経済安保に貢献―担当相が合意(05/15 18:48)
〔決算〕コメ兵、２４年３月期は増収増益を予想 仕入れ強化で収益も拡大(05/15 17:50)
ダイハツ、第三者委設置 試験不正「うみ出し切る」(05/15 17:31)
日立、生成ＡＩで新組織 業務効率化へ、独自開発も(05/15 17:26)
鈴木スズキ社長：国内値上げ、もう実施段階に来ている 原材料高騰を反映(05/15 17:26)
雪印、牛乳値上げ 最大１３％、チーズも(05/15 17:18)
円相場、１３５円９５～９６銭 １５日午後５時現在(05/15 17:09)
〔決算〕住信ＳＢＩネット銀、連結純利益１６．５％増 ２３年３月期(05/15 17:05)
〔決算〕スズケン、２４年３月期は減収減益予想 コロナウイルス商材減少により(05/15 16:40)
東京株、連日の高値 投資家心理が改善(05/15 16:05)
〔決算〕メニコン、２４年３月期は増収増益を予想 過去最高を更新へ(05/15 15:48)
２３８円高の２万９６２６円３４銭 １５日の平均株価(05/15 15:08)
リッジラインズ、生成系ＡＩのコンサルを開始 顧客での導入、活用を支援(05/15 14:30)
食料安保強化へ増産指示も 有事に備え、法整備検討―農水省(05/15 13:32)
岸田首相「日銀と密接に連携」 賃金・物価上昇へ―諮問会議(05/15 13:00)
ホンダ・いすゞ連携合意、燃料電池トラック量産へ(05/15 12:25)
円相場、１３５円９７～９８銭 １５日正午現在(05/15 12:08)
少子化財源「増税否定せず」 後藤経済再生相が答弁(05/15 12:02)
ビジネスワイヤ
PR TIMES