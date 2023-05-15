コメ兵ホールディングス＝２０２４年３月期連結業績は増収増益を見込む。仕入れを強化するため、ブランド品の買い取りを専門とする店舗を３０～４０店出す計画。良質な商材を確保し、売り上げや利益の拡大を図る。２２年１０月の入国規制緩和以降、外国人旅行客の需要が徐々に回復基調にあり、収益を押し上げる見込み。