青森知事選で元市議を推薦 社民
2023年05月15日17時33分
社民党は１５日、任期満了に伴う青森県知事選（６月４日投開票）で、無所属新人で元同県むつ市議の横垣成年氏（６３）を推薦することを決定した。
青森知事選で元市議を推薦 社民
2023年05月15日17時33分
社民党は１５日、任期満了に伴う青森県知事選（６月４日投開票）で、無所属新人で元同県むつ市議の横垣成年氏（６３）を推薦することを決定した。
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