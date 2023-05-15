住信ＳＢＩネット銀行＝連結純利益は前期比１６．５％増の１９９億３２００万円、実質業務純益は２９６億円（前期２２２億３２００万円）。与信関係費用は４億５００万円（同１億１６００万円）。３月末の金融再生法開示債権（不良債権）残高は３９億８１００万円（２２年３月末は３８億３７００万円）、連結自己資本比率は８．９５％。