三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループの３メガバンクグループが１５日発表した２０２３年３月期連結業績は、純利益の合計が前期比４．６％増の２兆４７７８億円だった。連結純利益の合計としては９年ぶりの高水準。

国内外の好調な資金需要や、米国の金利上昇を受けた貸し出し利ざやの改善が追い風となった。２４年３月期連結純利益はいずれも増益を予想している。