パ・リーグ公示（１５日） プロ野球
2023年05月15日15時37分
【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク・ガンケル投手▽楽天・高田孝一投手（再登録は２５日以降）
パ・リーグ公示（１５日） プロ野球
2023年05月15日15時37分
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